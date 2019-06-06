СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-06T10:30:32+03:00

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Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного FinExpertiza.

По данным исследования, по итогам 2018 года в Калининградской области ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс. При этом, отмечают авторы материала, это произошло несмотря на действующую в регионе Особую экономическую зону, которая освобождает резидентов от уплаты налога на имущество и налога на прибыль в течение первых шести лет; нулевые ввозные пошлины и отсутствие НДС для тех товаров, которые будут потреблены на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU