Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний
Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного FinExpertiza.
По данным исследования, по итогам 2018 года в Калининградской области ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс. При этом, отмечают авторы материала, это произошло несмотря на действующую в регионе Особую экономическую зону, которая освобождает резидентов от уплаты налога на имущество и налога на прибыль в течение первых шести лет; нулевые ввозные пошлины и отсутствие НДС для тех товаров, которые будут потреблены на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU