Калининградцы пожаловались Алиханову на критическое состояние Ялтинского пруда

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-06T10:35:29+03:00

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В среду, 5 июня, губернатор Антон Алиханов провел личный прием граждан. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одна из обратившихся обратила внимание главы региона на критическое состояние Ялтинского пруда.

Ранее уже было установлено, что загрязнение пруда происходит через Гагаринский ручей, стоки в который сливают несколько промышленных предприятий. Природоохранные структуры уже привлекали к административной ответственности компании, загрязняющие водный объект. Среди них – ООО «Фито-Балт», ООО «ЛУКОИЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Мираторг Запад», ООО «ТЦ «СИТИ» и МУП ЖКХ «Гурьевский водоканал». В прошлом году сотрудниками Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры после обследования акватории ручья были затампонированы одиннадцать несанкционированных выпусков сточных вод.

- После рассмотрения обращения, Антон Алиханов дал поручение в кратчайшие сроки подготовить предложения по модернизации очистных сооружений Гурьевского водоканала и вынести на общественные слушания планы работ по очистке Ялтинского пруда и экологической реабилитации Гагаринского ручья, - сообщили в пресс-службе правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU