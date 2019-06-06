2019-06-06T10:37:41+03:00
Общество

СМИ: Жители Литвы стали чаще ездить в Польшу за продуктами

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Торговля в литовских районах, которые граничат с Польшей, сокращается из-за роста цен на продукты питания в Литве. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на radiopolsha.pl, жители Литвы все чаще и охотнее приезжают за покупками в польские города Сувалки, Августув, Сейны.

Сообщается, что за последние 2 года торговый оборот в литовских районах рядом с польской границей уменьшился на 20%. При этом, если ранее за покупками в Польшу приезжали литовцы из местностей, расположенных не дальше 20 км от границы, то сейчас в польские магазины отправляются жители населенных пунктов, лежащих на расстоянии даже 40 км от Польши.

«По данным Главного статистического управления Польши, в третьем квартале прошлого года жители Литвы потратили на покупки в Польше более 460 миллионов евро. За одну «торговою» поездку среднестатистический литовец покупает товары в польском магазине на сумму 125 евро», - говорится на сайте Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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