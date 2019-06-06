2019-06-06T10:39:23+03:00
Общество

В Калининграде без электричества остались четыре детсада

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг, 6 июня, отключено электричество и вода.

До 18 часов приостановлено электроснабжение по адресам:

ул. Свободная 17-25а, 23а, 34 (д/сад № 1)

ул. Д. Донского 2, 9 (д/сад № 100)

ул. Гостиная 5-7, 9 (д/сад № 71),10-20, 22-28а

пр-т Мира 15

ул. Тельмана 26, 27-29, 32, 34-34а, 35, 36-36а, 40

ул. Лермонтова 1-3, 4-6, 4а, 4б

ул. Коммунистическая 16-22, 28, 29-33а

ул. Летняя 30-46, 34а

ул. П. Морозова 110-144, 117-125

До 20 часов свет отключен на пр-те Ленинском 75-77в, 79-79б, 81, ул. Шевченко1-11, 5а, 11а, 11б; ул. Пролетарской 1-27, 5а (д/сад № 42), 15а-17а. До этого же часа не работает и светофор на ул. Пролетарской 19.

Холодное водоснабжение приостановлено на ул. Красносельской 31б; ул. Пролетарской 29-31; ул. Университетской 4-10; пр-те Ленинском 75-75а, 77-77в, 79-79б.

Горячее водоснабжение отключено в Центральном районе по адресам6

пр-т Победы 92-94

ул. Белинского 40, 53-63, 61а

ул. Воздушная 4-10, 21-31

ул. Красносельская 21-31, 67а, 67б

ул. Менделеева 2-8

ул. Радистов 33

пер. Радистов 2

пер. Воздушный 4, 9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты
Калининградцу «светит» уголовное дело за отказ платить алименты усыновленному ребенку
СМИ: Жители Литвы стали чаще ездить в Польшу за продуктами
Калининградцы пожаловались Алиханову на критическое состояние Ялтинского пруда
Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний
Для больницы в Советске купят аппарат для дробления камней в почках
Под Славском собаки напали на лосенка, местные жители его спасли
Калининград вошел в топ-5 лучших городов для путешествий на День России
Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги
В центре Озерска на дороге нашли совенка
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мазда 6»
Патриарх Кирилл впечатлен инфраструктурой и самочувствием людей в Калининградской области
У жителя Черняховска нашли обрез охотничьего ружья 1945 года
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей