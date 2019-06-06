В Калининграде без электричества остались четыре детсада

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-06T10:39:23+03:00

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В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг, 6 июня, отключено электричество и вода.

До 18 часов приостановлено электроснабжение по адресам:

ул. Свободная 17-25а, 23а, 34 (д/сад № 1)

ул. Д. Донского 2, 9 (д/сад № 100)

ул. Гостиная 5-7, 9 (д/сад № 71),10-20, 22-28а

пр-т Мира 15

ул. Тельмана 26, 27-29, 32, 34-34а, 35, 36-36а, 40

ул. Лермонтова 1-3, 4-6, 4а, 4б

ул. Коммунистическая 16-22, 28, 29-33а

ул. Летняя 30-46, 34а

ул. П. Морозова 110-144, 117-125

До 20 часов свет отключен на пр-те Ленинском 75-77в, 79-79б, 81, ул. Шевченко1-11, 5а, 11а, 11б; ул. Пролетарской 1-27, 5а (д/сад № 42), 15а-17а. До этого же часа не работает и светофор на ул. Пролетарской 19.

Холодное водоснабжение приостановлено на ул. Красносельской 31б; ул. Пролетарской 29-31; ул. Университетской 4-10; пр-те Ленинском 75-75а, 77-77в, 79-79б.

Горячее водоснабжение отключено в Центральном районе по адресам6

пр-т Победы 92-94

ул. Белинского 40, 53-63, 61а

ул. Воздушная 4-10, 21-31

ул. Красносельская 21-31, 67а, 67б

ул. Менделеева 2-8

ул. Радистов 33

пер. Радистов 2

пер. Воздушный 4, 9-11.

ИСТОЧНИК KP.RU