В Калининграде без электричества остались четыре детсада
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг, 6 июня, отключено электричество и вода.
До 18 часов приостановлено электроснабжение по адресам:
ул. Свободная 17-25а, 23а, 34 (д/сад № 1)
ул. Д. Донского 2, 9 (д/сад № 100)
ул. Гостиная 5-7, 9 (д/сад № 71),10-20, 22-28а
пр-т Мира 15
ул. Тельмана 26, 27-29, 32, 34-34а, 35, 36-36а, 40
ул. Лермонтова 1-3, 4-6, 4а, 4б
ул. Коммунистическая 16-22, 28, 29-33а
ул. Летняя 30-46, 34а
ул. П. Морозова 110-144, 117-125
До 20 часов свет отключен на пр-те Ленинском 75-77в, 79-79б, 81, ул. Шевченко1-11, 5а, 11а, 11б; ул. Пролетарской 1-27, 5а (д/сад № 42), 15а-17а. До этого же часа не работает и светофор на ул. Пролетарской 19.
Холодное водоснабжение приостановлено на ул. Красносельской 31б; ул. Пролетарской 29-31; ул. Университетской 4-10; пр-те Ленинском 75-75а, 77-77в, 79-79б.
Горячее водоснабжение отключено в Центральном районе по адресам6
пр-т Победы 92-94
ул. Белинского 40, 53-63, 61а
ул. Воздушная 4-10, 21-31
ул. Красносельская 21-31, 67а, 67б
ул. Менделеева 2-8
ул. Радистов 33
пер. Радистов 2
пер. Воздушный 4, 9-11.
ИСТОЧНИК KP.RU