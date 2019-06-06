Калининградцу «светит» уголовное дело за отказ платить алименты усыновленному ребенку

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-06T10:47:09+03:00

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Жителя Калининграда привлекут к уголовной ответственности за отказ платить деньги усыновленному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Мужчина развелся с женой и не стал платить алименты на содержание ребенка. Приставам он объяснил, что не является его биологическим отцом, а ребенок в предыдущем браке был им усыновлен.

- В подтверждении своих слов он предоставил приставу решение Ленинского районного суда г. Нижнего Новгорода, которое, по всей видимости он прочитал невнимательно, так как в нем говорилось, что усыновление судом отменено, прекращены взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителя, за исключением обязанности по уплате алиментов, - отметили в пресс-службе приставов, добавив, что даже отказавшись от усыновленного ребенка, должник по решению суда обязан ежемесячно платить алименты.

Однако мужчина не изменил свою принципиальную позицию и накопил долг в размере 240 тысяч рублей. Не встал он на путь исправления и после того, как суд приговорил его к 60 часам обязательных работ. Теперь злостному алиментщику грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU