В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты
.Фото: Польский культурный центр
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В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты. Об этом пишет Польский культурный центр.
По данным издания, таможенники решили более тщательно проверить баржу. В ходе проверки, в одной из кают нашли 90 пачек сигарет, еще 310 пачек нашли под полом в коридоре.
В контрабанде признался капитан и один член экипажа, и в отношении них было возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU