2019-06-06T10:57:39+03:00
Общество

В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Польский культурный центр
Изменить размер текста:

В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты. Об этом пишет Польский культурный центр.

По данным издания, таможенники решили более тщательно проверить баржу. В ходе проверки, в одной из кают нашли 90 пачек сигарет, еще 310 пачек нашли под полом в коридоре.

В контрабанде признался капитан и один член экипажа, и в отношении них было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
Калининградцу «светит» уголовное дело за отказ платить алименты усыновленному ребенку
В Калининграде без электричества остались четыре детсада
СМИ: Жители Литвы стали чаще ездить в Польшу за продуктами
Калининградцы пожаловались Алиханову на критическое состояние Ялтинского пруда
Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний
Для больницы в Советске купят аппарат для дробления камней в почках
Под Славском собаки напали на лосенка, местные жители его спасли
Калининград вошел в топ-5 лучших городов для путешествий на День России
Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги
В центре Озерска на дороге нашли совенка
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мазда 6»
Патриарх Кирилл впечатлен инфраструктурой и самочувствием людей в Калининградской области
У жителя Черняховска нашли обрез охотничьего ружья 1945 года
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей