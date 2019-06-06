СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-06T10:57:39+03:00

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В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты. Об этом пишет Польский культурный центр.

По данным издания, таможенники решили более тщательно проверить баржу. В ходе проверки, в одной из кают нашли 90 пачек сигарет, еще 310 пачек нашли под полом в коридоре.

В контрабанде признался капитан и один член экипажа, и в отношении них было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU