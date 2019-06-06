2019-06-06T11:00:06+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения

Предложив 82-летнему пенсионеру свою помощь в снятии денег с банковского счета, женщина скрылась со всей наличностью
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В салоне пассажирского автобуса, направлявшегося из города Светлый в Калининград, 82-летний светловчанин разговорился с приятной женщиной постбальзаковского возраста.

- Плохо себя чувствую в последнее время, - жаловался старик. – И зрение уже ни к черту, вот даже не знаю, как буду пенсию сейчас с банковского счета снимать.

- Так я помогу! – предложила добрая самаритянка.

И помогла, обналичив все сбережения своего доверчивого спутника – 27 тысяч рублей, с которыми и скрылась. Бегать, как можно понять, пенсионер тоже был не силен. Хорошо хоть, хватило сил добраться до Ленинградского райотдела полиции и сообщить о произошедшем.

Сотрудники угрозыска изучили записи с камер наблюдения, установленных в магазине, где был установлен терминал, с которого снимались деньги. Это очень помогло в процессе установления личности злоумышленницы, которой оказалась 51-летняя, ранее судимая калининградка. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Уголовнице грозит очередной срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты
Калининградцу «светит» уголовное дело за отказ платить алименты усыновленному ребенку
В Калининграде без электричества остались четыре детсада
СМИ: Жители Литвы стали чаще ездить в Польшу за продуктами
Калининградцы пожаловались Алиханову на критическое состояние Ялтинского пруда
Калининградская область стала лидером антирейтинга по количеству закрывшихся компаний
Для больницы в Советске купят аппарат для дробления камней в почках
Под Славском собаки напали на лосенка, местные жители его спасли
Калининград вошел в топ-5 лучших городов для путешествий на День России
Спортсмен из Калининграда стал победителем Кубка России по жиму штанги
В центре Озерска на дороге нашли совенка
В Калининграде ночью сгорел автомобиль «Мазда 6»
Патриарх Кирилл впечатлен инфраструктурой и самочувствием людей в Калининградской области
У жителя Черняховска нашли обрез охотничьего ружья 1945 года
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей