В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-06T11:00:06+03:00

Предложив 82-летнему пенсионеру свою помощь в снятии денег с банковского счета, женщина скрылась со всей наличностью

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В салоне пассажирского автобуса, направлявшегося из города Светлый в Калининград, 82-летний светловчанин разговорился с приятной женщиной постбальзаковского возраста.

- Плохо себя чувствую в последнее время, - жаловался старик. – И зрение уже ни к черту, вот даже не знаю, как буду пенсию сейчас с банковского счета снимать.

- Так я помогу! – предложила добрая самаритянка.

И помогла, обналичив все сбережения своего доверчивого спутника – 27 тысяч рублей, с которыми и скрылась. Бегать, как можно понять, пенсионер тоже был не силен. Хорошо хоть, хватило сил добраться до Ленинградского райотдела полиции и сообщить о произошедшем.

Сотрудники угрозыска изучили записи с камер наблюдения, установленных в магазине, где был установлен терминал, с которого снимались деньги. Это очень помогло в процессе установления личности злоумышленницы, которой оказалась 51-летняя, ранее судимая калининградка. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Уголовнице грозит очередной срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU