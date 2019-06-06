Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-06T11:12:15+03:00

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Заместитель главного врача Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области Татьяна Задоркина вошла в состав региональной Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Место в палате стало вакантным после того, как член палаты Руслан Кабисов получил мандат депутата горсовета Калининграда.

Татьяну Задоркину выдвинула в состав Общественной палаты Калининградской городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU