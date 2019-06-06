Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
.Фото: Общественная палата Калининградской области
Изменить размер текста:
Заместитель главного врача Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области Татьяна Задоркина вошла в состав региональной Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
Место в палате стало вакантным после того, как член палаты Руслан Кабисов получил мандат депутата горсовета Калининграда.
Татьяну Задоркину выдвинула в состав Общественной палаты Калининградской городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU