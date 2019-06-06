Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-06T11:20:25+03:00

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В Калининграде представили проект интеграции нового моста через Преголю с набережной острова Канта на ул. В. Гюго и прилегающее городское пространство с благоустройством примыкаюших участков. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин

По его словам,проектное решение предполагает строительство разводного моста однокрылой раскрывающейся системы с береговым расположением опор.

- Конструкция моста позволяет осуществлять пропуск маломерных судов в наведенном состоянии в границах судоходного габарита 2,47х20 метров и суда с высотой мачты или надстройки до 11 метров в разведенном состоянии. Также продольный профиль пролетного строения и устройство пандусов в местах сопряжения моста с набережными создаст комфортную среду для маломобильных групп горожан, родителей с детскими колясками, людей пожилого возраста, велосипедистов, - отметил Крупин.

Он добавил, что перед городским властями стоит задача до конца 2019 года разработать проектную и рабочую документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы.

- После этого документы будут представлены в правительство Калининградской области для принятия решения о финансировании и сроках реализации проекта, - сказал Артур Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU