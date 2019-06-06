Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Доцент Института живых систем БФУ имени Канта Наталья Кудикина рассказала, что для калининградской области наиболее типичным является собачий клещ.
При этом даже на обработанных территориях иногда получается «поймать» паразита.
- Возможность «поймать» клеща будет напрямую зависеть от тщательности проводимой обработки и качества используемых для этого препаратов, - говорит Наталья Кудикина. - Клещи постепенно адаптируются к часто применяемым акарицидам. Чтобы избежать этого, надо применять новые препараты, которые успешно разрабатываются сейчас фармацевтическими предприятиями, как в России, так и в зарубежных странах.
Кандидат биологических наук отметила, что от иксодовых клещей и переносимых ими заболеваний страдает далеко не только Россия.
- Крайне серьезно эта проблема стоит в Канаде, Германии, Чехии, Китае, США и многих других странах, - говорит специлист и отмечаем, что клещи любят лиственный и смешанный лес с густой, в меру влажной подстилкой.
- В сухих хвойных лесах встречаются в десятки раз реже. Нет их и на болотах, - отметила Наталья Кудикина.
ИСТОЧНИК KP.RU