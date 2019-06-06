2019-06-06T11:22:00+03:00
Общество

Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях

Наталья Кудикина уверена, что паразиты адаптируются к часто применяемым препаратам
Александр КАТЕРУША
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Доцент Института живых систем БФУ имени Канта Наталья Кудикина рассказала, что для калининградской области наиболее типичным является собачий клещ.

При этом даже на обработанных территориях иногда получается «поймать» паразита.

- Возможность «поймать» клеща будет напрямую зависеть от тщательности проводимой обработки и качества используемых для этого препаратов, - говорит Наталья Кудикина. - Клещи постепенно адаптируются к часто применяемым акарицидам. Чтобы избежать этого, надо применять новые препараты, которые успешно разрабатываются сейчас фармацевтическими предприятиями, как в России, так и в зарубежных странах.

Кандидат биологических наук отметила, что от иксодовых клещей и переносимых ими заболеваний страдает далеко не только Россия.

- Крайне серьезно эта проблема стоит в Канаде, Германии, Чехии, Китае, США и многих других странах, - говорит специлист и отмечаем, что клещи любят лиственный и смешанный лес с густой, в меру влажной подстилкой.

- В сухих хвойных лесах встречаются в десятки раз реже. Нет их и на болотах, - отметила Наталья Кудикина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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