В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-06T11:39:56+03:00

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В Калининграде с 19 июня для проведения планового ремонта остановится РТС «Восточная». В течение двух недель горячая вода будет отключена в домах на 53-х улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

Список улиц:

Московский пр., Гвардейский пр., 1812года, Грига, Литовский вал, Фрунзе, 9 апреля, Клиническая, Тюленина, Ярославская, Зарайская, Кирпичная, Гражданская, Угловая, Трибуца, Мариупольская, Красноярская, Черепичная, пер.Литовский, Яновская, Томская, Пионерская, Ялтинская, Стекольная, Баграмяна, набережная Петра Великого, Загорская, Бесселя, Больничная, Боткина, Буткова, Галицкого, Космическая, Геологическая, Вагнера, Звёздная, Барнаульская, Ленинский пр.№ 30-32, 65-81а; Пролетарская с №1-41; с № 52-64; Севастьянова с №6-24; № 27-33; Соммера, с №24-68; Университетская с №2-10 Аксакова, Бежецкая, Белибейская, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, Лесопильная, Свердлова, Тульская, Шуйская 1-я, Шуйская 2-я.

ИСТОЧНИК KP.RU