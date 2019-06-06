2019-06-06T12:06:26+03:00
Происшествия

В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду, 5 июня, в Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 18:15 на проспекте 47-летний калининградец на скутере «Кумко» в районе дома №76-78 наехал на пешехода, который шел по тротуару. В результате наезда скутерист и 51-летний пешеход получили травмы.

В 23:10 при выезде с улицы Фестивальная аллея на Комсомольскую 19 – летний водитель «Опеля» не стал уступать дорогу велосипедистке, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения 31- летняя женщина получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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