Директор калининградского музыкального колледжа получила условный срок лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-06T12:50:12+03:00

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Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор директору областного музыкального колледжа имени Рахманинова. Женщина признана виновной в превышении должностных полномочий.

Как было установлено следствием, в декабре 2014 года директор заключила с коммерческой организацией государственный контракт на реконструкцию и техническую модернизацию здания колледжа. Планировались также приобретение и поставка для нужд учебного заведения органа. Все должны были выполнить до 15 августа 2016 года.

- Однако на момент подписания в декабре 2015 года акта о якобы выполненных работах орган не был приобретен и поставлен в колледж, - пояснила официальный представитель Следственного Управления СКР по калининградской области Наталья Гацко. - Невзирая на данное обстоятельство, подсудимая дала указание произвести оплату.

Из средств федеральной казны на счет фирмы было перечислено свыше 24 миллионов рублей. Что, по мнению правоохранителей , «повлекло за собой не только причинение ущерба бюджету, но и отрицательно повлияло на работу колледжа». Ни в ходе предварительного расследования, ни в судебном заседании директор свою вину в инкриминируемом ей преступлении так и не признала.

- Тем не менее, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - добавила Наталья Гацко.

В результате директрису приговорили к 3 годам лишения свободы - но условно, с испытательным сроком 3 года. Сообщается, что в качестве смягчающих обстоятельств суд учел возраст, положительные характеристики и прежние заслуги дамы.

ИСТОЧНИК KP.RU