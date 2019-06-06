Под Калининградом начальник проломил голову своему подчиненному

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-06T12:45:37+03:00

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Конфликты на работе сегодня не такая уж редкость. Даже если они происходят между начальником и подчиненным, что и произошло намедни в Гвардейском районе. Правда, далеко не всегда дело доходит до драки, как в данном случае. Но остальные коллеги поспешили вмешаться и развели бойцов по разным углам.

Развязка наступила на автобусной остановке поселка Озерки, куда пришел один из драчунов, чтобы уехать домой. Но его разъяренный шеф, дождавшись, пока все работники разойдутся, вооружился рычагом от домкрата и пустился в погоню за обидчиком. Настигнув бедолагу, мститель несколько раз ударил его своей железякой по голове. В результате пострадавший оказался в реанимации – врачи сейчас борются за жизнь 33-летнего мужчины.

В отношении же потерявшего берега руководителя полиция возбудила уголовное дело с перспективой лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU