2019-06-06T12:49:46+03:00
Экономика

Под Калининградом появится завод по производству детского и спортивного оборудования

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гвардейском районе появится завод по производству детского и спортивного оборудования для открытых площадок. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Проект реализует компания «МикроМир». В 2020 году она начнёт строительство собственного производственного помещения в индустриальном парке «Храброво».

Инвесторы планируют вложить в новое производство не менее 80 млн рублей и создать около 30 новых рабочих мест. Кроме детского оборудования компания займется и спортивным — для кроссфита и воркаута для открытых площадок. Планируется изготавливать уличные современные тренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

«Мы планируем до конца 2019 года выйти на производительность 200-300 площадок в месяц. Понятно, что на старте проекта это трудоемко, и все же мы убеждены — все более чем реально, - отметил один из основателей компании Евгений Ворсин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде мошенник орудовал под видом… наркоторговца
Калининградец обворовал несколько десятков трансформаторных подстанций
Калининградка едва не выжгла глаза соседке по даче
Мэр Советска о пожаре в бывшем театре королевы Луизы: В здание было невозможно проникнуть, но это, скорее всего, поджог
В Светске загорелось здание бывшего Театра королевы Луизы
Обвинение попросило приговорить Игоря Рудникова к 10 годам, Александра Дацышина – к 8 годам
Под Калининградом директору грозит срок за выдачу зарплаты работникам
На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировала массовое ДТП
Чтобы выпить, калининградец под угрозой ножа ограбил свою знакомую
В Калининграде умер водитель микроавтобуса, упавшего в ручей на ул. Транспортной
Патриарх Кирилл передал в собор на площади Победы икону Покрова Богородицы
Под Калининградом начальник проломил голову своему подчиненному
Директор калининградского музыкального колледжа получила условный срок лишения свободы
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты