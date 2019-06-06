Под Калининградом появится завод по производству детского и спортивного оборудования

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-06T12:49:46+03:00

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В Гвардейском районе появится завод по производству детского и спортивного оборудования для открытых площадок. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Проект реализует компания «МикроМир». В 2020 году она начнёт строительство собственного производственного помещения в индустриальном парке «Храброво».

Инвесторы планируют вложить в новое производство не менее 80 млн рублей и создать около 30 новых рабочих мест. Кроме детского оборудования компания займется и спортивным — для кроссфита и воркаута для открытых площадок. Планируется изготавливать уличные современные тренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

«Мы планируем до конца 2019 года выйти на производительность 200-300 площадок в месяц. Понятно, что на старте проекта это трудоемко, и все же мы убеждены — все более чем реально, - отметил один из основателей компании Евгений Ворсин.

ИСТОЧНИК KP.RU