Патриарх Кирилл передал в собор на площади Победы икону Покрова Богородицы
Патриарх Кирилл.Фото: Александр КАТЕРУША
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Продолжается визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую область. Накануне глава РПЦ провел богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя.
Как сообщает пресс-служба Патриарха, в дар собору Святейший передал икону Покрова Пресвятой Богородицы.
Архиепископу Серафиму Патриарх Кирилл вручил памятный крест, изготовленный к 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
Сегодня, 6 июня Патриарх Кирилл возглавит Божественную Литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска.
ИСТОЧНИК KP.RU