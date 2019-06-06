2019-06-06T12:50:59+03:00
Общество

Патриарх Кирилл передал в собор на площади Победы икону Покрова Богородицы

Александр КАТЕРУША
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Патриарх Кирилл.Патриарх Кирилл.Фото: Александр КАТЕРУША
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Продолжается визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую область. Накануне глава РПЦ провел богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, в дар собору Святейший передал икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Архиепископу Серафиму Патриарх Кирилл вручил памятный крест, изготовленный к 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.

Сегодня, 6 июня Патриарх Кирилл возглавит Божественную Литургию в кафедральном соборе Архангела Михаила города Черняховска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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