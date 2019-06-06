2019-06-06T12:55:58+03:00
Общество

В Калининграде умер водитель микроавтобуса, упавшего в ручей на ул. Транспортной

Виктор Сергеев
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..Фото: vk.com
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В Калининграде скончался водитель микроавтобуса, который упал в ручей на улице Транспортной. Об этом на своей странице в «Фейсбук» сообщил друг погибшего Александр Родионов.

- Несколько дней назад, он ехал по работе на микроавтобусе, который вдруг потерял управление и упал в реку с моста. Хорошо что рядом нашлись отважные люди и вытащили из воды. Спасибо Вам. Через несколько дней, на 42 году, Роман скончался в областной больнице. У него осталась жена и четверо несовершеннолетних детей. Будучи его партнерами и друзьями мы помогли как смогли и будем дальше поддерживать его семью, - написал Родионов.

Напомним, ДТП произошло 27 мая. Микроавтобус съехал в водоем и быстро ушел под воду. Один из очевидцев бросился в воду и вытащил на берег водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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