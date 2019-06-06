2019-06-06T12:57:14+03:00
Происшествия

Чтобы выпить, калининградец под угрозой ножа ограбил свою знакомую

Отобрав у женщины отложенные на продукты последние деньги, житель Черняховска приобрел на них спиртное
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница Черняховска впустила к себе в квартиру 30-летнего мужчину без всякой опаски – ведь тот был ее хорошим знакомым. Оказалось, что гость пришел попросить денег в долг.

Но хозяйка жилища пояснила, что у нее самой осталось всего 700 рублей на продукты. Черняховец заявил, что готов удовольствоваться этой суммой. А свои претензии на кредит подтвердил, вытащил из кармана нож. Делать нечего – деньги пришлось отдать. И потом еще две недели трястись от страха, прежде чем решиться пойти в полицию

Полицейские задержали разбойника, который поспешил дать признательные показания. Как и можно было предполагать, деньги ему понадобились для приобретения спиртного. После случившегося мужику, скорее всего, придется вести трезвый образ жизни продолжительностью до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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