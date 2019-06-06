На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировала массовое ДТП

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-06T13:01:18+03:00

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На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в районе дома №176-178. 50-летняя дама на «Мерседесе» врезалась в остановившийся впереди «Субару». После столкновения «Субару» отбросило на другой «Субару», а того на «встречку» прямо под грузовик МАН.

В результате дорожно – транспортного происшествия пострадала виновница ДТП, она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU