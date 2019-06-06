На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировала массовое ДТП
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На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе дома №176-178. 50-летняя дама на «Мерседесе» врезалась в остановившийся впереди «Субару». После столкновения «Субару» отбросило на другой «Субару», а того на «встречку» прямо под грузовик МАН.
В результате дорожно – транспортного происшествия пострадала виновница ДТП, она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU