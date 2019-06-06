Под Калининградом директору грозит срок за выдачу зарплаты работникам

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-06T13:44:46+03:00

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В Советске полиция расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное в отношении директора одной из местных транспортных компаний.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 42-летний мужчина, воспользовавшись своим служебным положением, без разрешения учредителя фирмы реализовал седельный тягач марки «Рено» и полуприцеп, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Сумма причиненного ущерба составила 261 тысячу рублей.

Дальше начинается самое интересное. Выяснилось, что директор израсходовал выручку от продажи техники не себе на особняк или престижный автомобиль, а пустил все деньги… на нужды компании – к примеру, погасив долги по зарплате своим работникам. За проявленную человечность руководителю грозит теперь лишение свободы на срок до 4 лет.

Потому что давно известно: ни одно доброе дело не останется безнаказанным.

ИСТОЧНИК KP.RU