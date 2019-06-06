2019-06-06T14:28:35+03:00
Общество

Обвинение попросило приговорить Игоря Рудникова к 10 годам, Александра Дацышина – к 8 годам

Сергей Юрьев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

В четверг, 6 июня, в Московском районном суде Санкт-Петербурга проходит очередное заседание по делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденева.

Гособвинитель попросил суд приговорить издателя газеты «Новые колеса» к десяти годам лишения свободы, бывшего замполпреда президента в СЗФО – к восьми годам. Об этом сообщил адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

Напомним, по версии следствия, Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым обвиняемым является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Игорь Рудников и Александр Дацышин настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде мошенник орудовал под видом… наркоторговца
Калининградец обворовал несколько десятков трансформаторных подстанций
Калининградка едва не выжгла глаза соседке по даче
Мэр Советска о пожаре в бывшем театре королевы Луизы: В здание было невозможно проникнуть, но это, скорее всего, поджог
В Светске загорелось здание бывшего Театра королевы Луизы
Под Калининградом директору грозит срок за выдачу зарплаты работникам
На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировала массовое ДТП
Чтобы выпить, калининградец под угрозой ножа ограбил свою знакомую
В Калининграде умер водитель микроавтобуса, упавшего в ручей на ул. Транспортной
Патриарх Кирилл передал в собор на площади Победы икону Покрова Богородицы
Под Калининградом появится завод по производству детского и спортивного оборудования
Под Калининградом начальник проломил голову своему подчиненному
Директор калининградского музыкального колледжа получила условный срок лишения свободы
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты