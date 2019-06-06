Обвинение попросило приговорить Игоря Рудникова к 10 годам, Александра Дацышина – к 8 годам

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-06T14:28:35+03:00

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В четверг, 6 июня, в Московском районном суде Санкт-Петербурга проходит очередное заседание по делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов США у руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденева.

Гособвинитель попросил суд приговорить издателя газеты «Новые колеса» к десяти годам лишения свободы, бывшего замполпреда президента в СЗФО – к восьми годам. Об этом сообщил адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

Напомним, по версии следствия, Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым обвиняемым является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Игорь Рудников и Александр Дацышин настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU