В Светске загорелось здание бывшего Театра королевы Луизы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-06T15:36:29+03:00

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В Советске на улице Победы, 6 горит здание бывшего Театра королевы Луизы, которое является объектом культурного наследия местного значения.

- Вызов поступил в 11:40. По уточненным данным в 4-этажном здании горит строительный мусор и деревянные перекрытия между 2 и 3 этажом. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по калининградской области.

Спасатели эвакуировали людей из расположенных по соседству зданий.

В ликвидации пожара принимают участие 54 человека и 17 единиц техники.

На месте работает оперативная группа. О пострадавших не сообщается.

Сейчас здание бывшего Театра Луизы законсервировано. Ранее в нем базировался учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU