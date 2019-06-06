В Светске загорелось здание бывшего Театра королевы Луизы
В Советске на улице Победы, 6 горит здание бывшего Театра королевы Луизы, которое является объектом культурного наследия местного значения.
- Вызов поступил в 11:40. По уточненным данным в 4-этажном здании горит строительный мусор и деревянные перекрытия между 2 и 3 этажом. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по калининградской области.
Спасатели эвакуировали людей из расположенных по соседству зданий.
В ликвидации пожара принимают участие 54 человека и 17 единиц техники.
На месте работает оперативная группа. О пострадавших не сообщается.
Сейчас здание бывшего Театра Луизы законсервировано. Ранее в нем базировался учебный корпус Калининградского областного колледжа культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU