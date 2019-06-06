Мэр Советска о пожаре в бывшем театре королевы Луизы: В здание было невозможно проникнуть, но это, скорее всего, поджог

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-06T15:46:39+03:00

По словам Николая Воищева, речи о замыкании быть не может

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В четверг 6 июня в Советске произошел пожар в бывшем корпусе колледжа искусства и культуры (улица Пушкина, д. 6). Как сообщил «Комсомолке» мэр города Николай Воищев, в 14:00 горело уже на площади 300 квадратных метров.

- Это был театр королевы Луизы. Сейчас там горит крыша, работает 8 пожарных расчетов, создан штаб. Гидранты рядом есть, необходимое давление пожарным мы дали, поэтому воду подвозить не нужно, - заявил Воищев.

- Здание было заброшенным?

- Как оно может быть заброшено? – возмутился мэр. – Оно законсервировано. То есть, возможности проникнуть туда не было. Просто так человек туда пройти не может, потому что здание находилось под охраной. Первые этажи были полностью закрыты.

- О причинах пожара что-то сказать можете?

- Это, скорее всего, поджог, - внезапно объявил. Но об этом рано говорить, пока не будет завершено разбирательство.

- Замыкания не могло быть?

- Не могло быть, потому что электричество отсутствует. Окна на первых двух этажах были полностью закрыты.

По словам Николая Воищева, здание сейчас принадлежит муниципалитету. Оно является объектом культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU