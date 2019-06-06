2019-06-06T15:46:39+03:00
Происшествия

Мэр Советска о пожаре в бывшем театре королевы Луизы: В здание было невозможно проникнуть, но это, скорее всего, поджог

По словам Николая Воищева, речи о замыкании быть не может
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Пожар в бывшем театре королевы ЛуизыПожар в бывшем театре королевы ЛуизыФото: Скриншот сайта
Изменить размер текста:

В четверг 6 июня в Советске произошел пожар в бывшем корпусе колледжа искусства и культуры (улица Пушкина, д. 6). Как сообщил «Комсомолке» мэр города Николай Воищев, в 14:00 горело уже на площади 300 квадратных метров.

- Это был театр королевы Луизы. Сейчас там горит крыша, работает 8 пожарных расчетов, создан штаб. Гидранты рядом есть, необходимое давление пожарным мы дали, поэтому воду подвозить не нужно, - заявил Воищев.

- Здание было заброшенным?

- Как оно может быть заброшено? – возмутился мэр. – Оно законсервировано. То есть, возможности проникнуть туда не было. Просто так человек туда пройти не может, потому что здание находилось под охраной. Первые этажи были полностью закрыты.

- О причинах пожара что-то сказать можете?

- Это, скорее всего, поджог, - внезапно объявил. Но об этом рано говорить, пока не будет завершено разбирательство.

- Замыкания не могло быть?

- Не могло быть, потому что электричество отсутствует. Окна на первых двух этажах были полностью закрыты.

По словам Николая Воищева, здание сейчас принадлежит муниципалитету. Оно является объектом культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде мошенник орудовал под видом… наркоторговца
Калининградец обворовал несколько десятков трансформаторных подстанций
Калининградка едва не выжгла глаза соседке по даче
В Светске загорелось здание бывшего Театра королевы Луизы
Обвинение попросило приговорить Игоря Рудникова к 10 годам, Александра Дацышина – к 8 годам
Под Калининградом директору грозит срок за выдачу зарплаты работникам
На ул. Невского в Калининграде водитель «Мерседеса» спровоцировала массовое ДТП
Чтобы выпить, калининградец под угрозой ножа ограбил свою знакомую
В Калининграде умер водитель микроавтобуса, упавшего в ручей на ул. Транспортной
Патриарх Кирилл передал в собор на площади Победы икону Покрова Богородицы
Под Калининградом появится завод по производству детского и спортивного оборудования
Под Калининградом начальник проломил голову своему подчиненному
Директор калининградского музыкального колледжа получила условный срок лишения свободы
В Калининграде в ДТП пострадали пешеход, скутерист и велосипедистка
В Калининграде свыше 50 улиц на две недели останутся без горячей воды
В Светлогорске в субботу будет закрыто движение на центральных улицах
Исследователь БФУ рассказала, почему клеща можно подцепить даже на обработанных территориях
Власти показали проект благоустройства в районе нового моста через Преголю
Замглавврача Центра медпрофилактики стала членом Общественной палаты
В Калининграде уголовница похитила у доверчивого пенсионера его сбережения
В Эльблонге задержали баржу с углем из Калининграда, на борту находились контрабандные сигареты