2019-06-06T16:56:08+03:00
Происшествия

Калининградка едва не выжгла глаза соседке по даче

По ходу ссоры женщина прыснула в лицо оппонентке из баллончика с перцовым газом
Игорь ОРЕХОВ
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В одном из садовых обществ Калининграда схлестнулись между собой хозяйки соседних дач. Началось с того, что одна из женщин обвинила другую в том, что та подбросила ей под калитку битый шифер. И, собрав куски стройматериала, демонстративно выкинула их на сопредельную территорию. Соседа в долгу не осталась, дав симметричный ответ.

На протяжении дня калининградки играли в своеобразный волейбол, по очереди перекидывая злосчастный шифер через забор. Наконец, 32-летней хозяюшке это надоело, она быстренько сбегала за баллончиком с перцовым газом и, когда 41-летняя соперница с шифером в руках вновь приблизилась, щедро прыснула ей в лицо…

Пострадавшая получила ожоги глаз, но, к счастью, не грозящие потерей зрения. Врачи квалифицировали травму как легкий вред здоровью. Однако для возбуждения уголовного дела этого вполне хватило, и обладательнице баллончика теперь грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Куда в итоге делся шифер, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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