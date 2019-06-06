Калининградец обворовал несколько десятков трансформаторных подстанций

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-06T17:10:26+03:00

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Полиция Калининграда обезвредила преступника, на счету которого 30 краж из трансформаторных подстанций. И это лишь за два месяца – с апреля по май текущего года!

Бывший электрик отлично знал свое дело. Подбирая ключи к дверям, ночью проникал в помещение и выкручивал автоматические выключатели, а также другие комплектующие. Все похищенное оборудование 42-летний мужик потом сдавал на металлолом.

Сотрудники угрозыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, наконец, смогли задержать подозреваемого. Предварительно подсчитано, что ущерб, нанесенный собственнику подстанций, превышает миллион рублей.

За подобные художества от щедрот действующего законодательства положено до 5 лет «зоны». Правоохранители проверяют причастность горожанина к совершению аналогичных преступлений за пределами Калининграда.

«Зовите меня электрическим вором!»

ИСТОЧНИК KP.RU