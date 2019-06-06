В Калининграде мошенник орудовал под видом… наркоторговца

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-06T17:40:42+03:00

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Узнав о пословице, согласно которой, трудом праведным не наживешь палат каменных, 22-летний житель Калининграда решил попробовать неправедный способ личного обогащения. И обзавелся несколькими аккаунтами в одном из популярных мобильных мессенджеров. Через который торговал наркотическими и психотропными веществами.

Ну, как торговал… Поступавшие на его электронный кошелек деньги наркомошенник охотно тратил на личные нужды, не отправляя покупателям взамен ничего, даже слов благодарности. Расчет был предельно прост: обманутые все равно побоятся обращаться в полицию – выйдет себе дороже, ибо купить-то они пытались товар, запрещенный к легальному обороту.

В общем-то, стоит признать, так оно и было. Поскольку погорел хитроумный торговец на собственной рекламе, которую размещал (причем не лично) в виде надписей на стенах домов. Объявления привлекли внимание сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Росси по Калининградской области. Полицейские потянули за ниточку и вышли на продавца.

В результате личного досмотра у задержанного нашлось более 2 граммов гашиша - оказывается, сам он не чурался употреблять наркоту на которую тратил немалую часть своих преступных доходов. Так что, одна статья УК РФ – карающая за хранение наркотиков - в уголовном деле уже фигурирует.

- Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям молодого человека, которые привели к появлению на улицах рекламы его аккаунта, - добавила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая.- Как выяснилось, злоумышленник обманывал своих клиентов, предлагая им по 200 рублей за нанесение одной подобной надписи. В настоящее время проводится проверка на наличие в его действиях вандализма.

ИСТОЧНИК KP.RU