Авиакомпания AZUR air откроет регулярные рейсы из Калининграда в Анталью

СЕГОДНЯ 18:06 2019-06-06T18:06:53+03:00

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Авиакомпания AZUR air будет выполнять регулярные рейсов в Турцию из 23 российских городов. В список направлений вошел, в том числе, маршрут из Калининграда, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

- В 2018 году почти четверть всего пассажиропотока авиакомпании относилось к турецкому направлению. В этом году курорты Турции пользуются еще более высоким спросом со стороны российских туристов. В первую очередь, запуск регулярных рейсов позволяет клиентам наших партнерских туроператоров строить более четкие планы на поездку благодаря устойчивому расписанию вылетов. В то же время мы стремимся удовлетворить потребности самостоятельных путешественников, - говорит генеральный директор AZUR air Юрий Стогний.

Сообщается, что с вводом регулярных рейсов туристы, предпочитающие посетить Турцию в рамках самостоятельно спланированных путешествий, смогут приобрести билеты на официальном сайте авиакомпании или через сеть аккредитованных агентов.

ИСТОЧНИК KP.RU