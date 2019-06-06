2019-06-06T18:15:41+03:00
Лето в городе

Сегодня вечером в Калининградской области ожидаются грозы с градом

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Предупреждение распространила компания «Россети-Янтарь» со ссылкой на Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам синоптиков, вечером 6 июня в Калининградской области ожидаются грозы, ливневые дожди, местами град смещением с юго-востока на северо-запад. При грозе ветер усилится до 14-19 м/с.

- Неблагоприятные погодные условия могут стать причинами технологических нарушений в работе электросетевого оборудования, - предупреждают энергетики.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» 8 800 775 57 48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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