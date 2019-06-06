Власти советуют калининградцам не ездить по ул. Гостиной из-за ремонта

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-06T18:12:44+03:00

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В Калининграде из-за проведения ремонтных работ затруднено движение по улице Гостиной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонт продлится до середины июня, власти просят водителей по возможности выбирать объездные пути, а ул. Гостиную до окончания ремонта тротуара использовать только в случае крайней необходимости.

- Поскольку проезжая часть не перекрыта, многие автомобилисты по привычке сворачивают с проспекта Мира на Гостиную, в результате образуются заторы. А это влечет за собой не только увеличение времени в пути, но и затруднение для дорожников, которые вынуждены выполнять свою работу, рискуя оказаться под колёсами автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU