2019-06-06T18:17:58+03:00
Общество

В поликлинике на Генделя продлили режим работы для удобства прохождения диспансеризации

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В поликлинике №3 продлен режим работы в вечернее время для удобства прохождения диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Для удобства пациентов два профильных кабинета перемещены с четвертого этажа на второй, где проведен текущий ремонт. С 1 июня работа проводится в две смены – с 8 до 20 часов, а не в одну, как раньше.

- Запись на диспансеризацию идет через регистратуру, по интернету, с помощью инфоматов, – рассказала и.о. главврача больницы Раиса Панченко. – Лицам, первично посетившим кабинет диспансеризации, выдается специальная «зеленая карта» для внеочередного попадания на исследования, что позволяет пройти диспансеризацию в более короткий срок - до двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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