В Калининграде откроется завод по производству нефтепромыслового оборудования

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-06T18:24:36+03:00

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На территории промпарка «Храброво» к концу первого квартала 2021 года должен появиться завод по производству бурового и нефтепромыслового оборудования. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области, уже подписано соглашение об аренде участка площадью более четырех гектаров с компанией «Петробалт Инжиниринг»

- Строительство завода начнется во втором полугодии 2019 года. Компания намерена проинвестировать в предприятие более 80 млн рублей и создать 60 новых рабочих мест, - сообщили в Корпорации.

У предприятия уже имеется производство в Волгограде. Завод в индустриальном парке «Храброво» позволит расширить объемы и номенклатуру выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU