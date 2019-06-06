Патриарх Кирилл впервые провел службу в кафедральном соборе Черняховска

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-06T19:04:25+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Черняховскую епархию в четверг 6 июня и впервые богослужение в кафедральном соборе Черняховска.

В соборе Архангела Михаила собрались прихожане, представители власти, настоятельницы женских монастырей, сестры обителей.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, были вознесены прошения о единстве православной Церкви и сохранении ее от разделений и расколов. Кроме того, Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

В дар общине кафедрального собора Патриарх передал точную копию Донской иконы Богоматери.

Храм Архангела Михаила в Черняховске — бывшая протестантская реформаторская кирха, построенная в 1886-1890 годах по проекту кенигсбергского архитектора Фридриха Адлера в новороманском стиле.

После войны в здании кирхи в разное время располагались клуб, склад, спортзал. В 1989 году в аварийном состоянии кирха была передана православной общине Черняховска.

ИСТОЧНИК KP.RU