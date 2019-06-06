Приговор Игорю Рудникову и Александру Дацышину огласят 17 июня

СЕГОДНЯ 19:24 2019-06-06T19:24:02+03:00

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Оглашение приговора Игорю Рудникову и Александру Дацышину назначено на 17 июня. Об этом сообщил адвокат Дацышина Сергей Баранов.

В четверг в Московском районном суде Санкт-Петербурга состоялись прения, в пятницу обвиняемые выступят с последним словом. Гособвинитель потребовал для Рудникова 10 лет лишения свободы, для Дацышина – 8 лет.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Игорь Рудников вымогал у руководителя регионального управления СК Виктора Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым обвиняемым является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин.

Рудников и Дацышин настаивают на своей невиновности.

ИСТОЧНИК KP.RU