Под Калининградом гадалка присвоила золотые украшения продавщицы магазина

СЕГОДНЯ 19:29 2019-06-06T19:29:40+03:00

После того как провидицу задержали полицейские, выяснилось, что она уже была судима за мошенничество

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В полицию Светловского городского округа обратилась продавщица одного из местных магазинов. Когда 20-летняя девушка скучала за прилавком, в помещение торговой точки вдруг вошла молодая женщина и предложила погадать.

Раскинув карты, гадалка, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников сообщила, что кто-то навел на барышню порчу. Набело гадали по руке. Выяснилось: снять проклятие можно вместе с золотой цепочкой и кольцом из того же драгметалла, которые были на клиентке. Переданные ей предметы колдунья завернула в сверток, объяснив, что так надо, и сейчас она унесет в этом самом кульке весь негатив. То, что вместе с проклятьями исчезли ее украшения, продавщица обнаружила, только когда гадалка удалилась и морок постепенно рассеялся.

Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, оперативники угрозыска вышли на след 26-летней прорицательницы, ранее судимой за мошенничество. Теперь молодка вновь проходит по той же статье и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU