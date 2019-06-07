Под Калининградом неизвестные расстреляли три стационарных радара
На сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области появилось сообщение о том, что на федеральной трассе между Черняховском и Гусевом были расстреляны стационарные системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Речь идет о комплексах «Скат», основой которых является автоматический измеритель скорости, включающий многоцелевой радарный модуль, камеру высокого разрешения, ГЛОНАСС/GPS-приемник, инфракрасный прожектор и мощный промышленный компьютер. Судя по набору аппаратуры, цена каждой из трех поврежденных систем может быть довольно высокой.
О личностях вандалов пока ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU