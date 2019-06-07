Под Калининградом неизвестные расстреляли три стационарных радара

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-07T09:32:59+03:00

На корпусах радаров хорошо заметны пробоины. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Повреждены установленные на участке автотрассы между Черняховском и Гусевом комплексы «Скат»

Изменить размер текста: A A

На сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области появилось сообщение о том, что на федеральной трассе между Черняховском и Гусевом были расстреляны стационарные системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Речь идет о комплексах «Скат», основой которых является автоматический измеритель скорости, включающий многоцелевой радарный модуль, камеру высокого разрешения, ГЛОНАСС/GPS-приемник, инфракрасный прожектор и мощный промышленный компьютер. Судя по набору аппаратуры, цена каждой из трех поврежденных систем может быть довольно высокой.

О личностях вандалов пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU