2019-06-07T09:32:59+03:00
Происшествия

Под Калининградом неизвестные расстреляли три стационарных радара

Повреждены установленные на участке автотрассы между Черняховском и Гусевом комплексы «Скат»
Игорь ОРЕХОВ
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На корпусах радаров хорошо заметны пробоины.На корпусах радаров хорошо заметны пробоины.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области появилось сообщение о том, что на федеральной трассе между Черняховском и Гусевом были расстреляны стационарные системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Речь идет о комплексах «Скат», основой которых является автоматический измеритель скорости, включающий многоцелевой радарный модуль, камеру высокого разрешения, ГЛОНАСС/GPS-приемник, инфракрасный прожектор и мощный промышленный компьютер. Судя по набору аппаратуры, цена каждой из трех поврежденных систем может быть довольно высокой.

О личностях вандалов пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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