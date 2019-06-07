2019-06-07T09:47:45+03:00
Спорт

Спортсмены из Калининграда и Гусева попали в состав сборной России на Европейские игры 2019

Соревнования пройдут в Минске
Александр КАТЕРУША
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Списки атлетов, которые в июне будут представлять нашу страну на вторых Европейских играх в Минске, опубликовал Олимпийский комитет России.

В числе 225 спортсменов из 47 регионов есть и представители Калининградской области.

Как региональное министерство спорта, это чемпионка мира и Европы по стрельбе из блочного лука Наталья Авдеева и победитель кубка мира по стритболу среди молодежи-2018 Станислав Шаров.

Европейские игры 2019 пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня.

Ожидается участие свыше 4 тыс спортсменов из 50 стран.

В первых Европейских играх, проходивших четыре года назад в столице Азербайджана, калининградцы завоевали серебро и бронзу. Вице-чемпионом по вольной борьбе среди соперников массой до 125 кило стал Алексей Шемаров, а третьей среди самбисток массой до 68 кило финишировала Ольга Захарцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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