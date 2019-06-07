2019-06-07T09:52:30+03:00
Происшествия

В Калининграде пассажир обокрал водителя такси

Молодой уголовник унес с собой борсетку с крупной суммой денег
Игорь ОРЕХОВ
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Доставив очередного клиента на улицу Александра Невского, водитель одной из фирм такси в Калининграде обнаружил, что вместе с пассажиром ушла и личная борсетка извозчика. А в сумке, между прочим, были деньги -71 тысяча рублей.

Таксист поспешил известить о своей беде полицию, которая осуществила поквартирный обход памятного дома. В итоге удалось выявить подозреваемого - 19-летнего парня, ранее судимого, в том числе, и за имущественное преступление. Похищенные деньги преступник, как водится, успел потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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