В Калининграде пассажир обокрал водителя такси
Молодой уголовник унес с собой борсетку с крупной суммой денег
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Доставив очередного клиента на улицу Александра Невского, водитель одной из фирм такси в Калининграде обнаружил, что вместе с пассажиром ушла и личная борсетка извозчика. А в сумке, между прочим, были деньги -71 тысяча рублей.
Таксист поспешил известить о своей беде полицию, которая осуществила поквартирный обход памятного дома. В итоге удалось выявить подозреваемого - 19-летнего парня, ранее судимого, в том числе, и за имущественное преступление. Похищенные деньги преступник, как водится, успел потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU