2019-06-07T10:08:31+03:00
Общество

КЖД назначит дополнительные электрички к морю на следующей неделе

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Сразу 11 дополнительных поездов в сообщении Калининграда с Зеленоградском и Светлогорском будут назначены в период с 10 по 14 июня. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с благоприятным прогнозом погоды на рабочую неделю. Большинство рейсов будут выполняться скоростными «Ласточками».

Так, в Зеленоградск дополнительные электрички отправятся с Северного вокзала в 10:45, с Южного вокзала в 12:45 и 13:23; из Зеленоградска в Калининград – в 12:43 и 13:30.

Время отправления дополнительных поездов в Светлогорск: из Калининграда с Южного вокзала в 10:00, с Северного вокзала – в 12:00, 14:05; из Светлогорска – 10:58 (до Северного вокзала), 13:00 (до Северного вокзала) и 16:00 (до Южного вокзала).

При этом в среду, 12 июня, пригородные поезда будут курсировать по расписанию праздничного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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