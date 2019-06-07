2019-06-07T10:31:12+03:00
Общество

Руководитель СК Леденев хочет взыскать с Рудникова 3 млн рублей за моральный вред

Сергей Юрьев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Руководитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области Виктор Леденев подал иск о взыскании с издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова 3 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в четверг, 6 июня.

Напомним, по версии следствия, Рудников вымогал у Леденева 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение Рудников обещал не публиковать в газете «сведения, порочащие Леденева», в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Вторым обвиняемым является экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин. Рудников и Дацышин настаивают на своей невиновности.

Леденев заявил иск 7 мая 2019 года в счет компенсации морального вреда, причиненного публикациями в «Новых колесах», в том числе, о его недвижимости на берегу Верхнего озера в Калининграде.

- Содержание статей, а также язвительный стиль их изложения, фотоколлажи и подписи к ним, являются оскорбительными и направлены на создание среди неопределенного круга лиц, проживающих на территории Калининградской области, и руководства Следственного комитета, негативного мнения обо мне, - говорится в иске Леденева к Рудникову.

Адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов в ходе прений обратил внимание, что на предварительном следствии Леденев подал заявление о нежелании привлекать Рудникова к уголовной ответственности за клевету, а также подавать иск о защите его чести, достоинства и деловой репутации. В ходе судебного заседания он изменил свою позицию, пояснив, что указанные сведения в публикациях он считал порочащими его честь и достоинство.

- Заявление Леденевым такого иска еще раз указывает на непоследовательность и противоречивость показаний самого Леденева и на необоснованность предъявленного как Дацышину, так иРудникову обвинения, - заявил адвокат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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