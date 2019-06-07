В Калининграде 12-летнего мальчика обворовали другие подростки

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-07T10:28:50+03:00

Познакомившись с компанией сверстников, парнишка неосторожно рассказал о том, что у него с собой есть несколько тысяч рублей

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Тем вечером 12-летний житель Калининграда около торгового центра на улице Театральной познакомился с группой сверстников. И проболтался новым приятелям о том, что у него с собой есть целых 7 тысяч рублей. Подростки сразу поняли, как надо действовать. Пока двое отвлекали «богатенького Буратино» разговорами, третий шарил в его рюкзаке. Завладев кошельком, мигнул сообщникам, и все мгновенно испарились.

«По-моему, это не начало прекрасной дружбы», - сделал вывод обобранный парнишка и понуро направился домой, ставить в известность о произошедшем маму. Женщина сразу же поспешила в полицию, а там незамедлительно направили на место происшествия следственно-оперативную группу.

- Полицейские установили и опросили свидетелей и возможных очевидцев произошедшего, по камерам видеонаблюдения проследили дальнейший маршрут подозреваемых, составили ориентировки на разыскиваемых, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Воришек поймали, когда они увлеченно проедали последние рубли из своей добычи. Никакая исправительная колония юнцам, конечно, пока не грозит – только поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, а родителей обяжут заплатить штраф. Разве что раздосадованные непредвиденными расходами папаши и мамаши потом накажут оболтусов своими способами.

ИСТОЧНИК KP.RU