В Калининграде начался прием заявлений на получение льготных электронных проездных
В Калининграде начался прием заявлений на выдачу транспортных карт с электронным кошельком для льготных категорий граждан. Об этом сообщила директор Центра организации пассажирских перевозок Ольга Думанская.
По ее словам, заявления принимают все 7 киосков по продаже проездных билетов, а так же Центр организации пассажирских перевозок на Гагарина, 103. Льготные карты с ежемесячным пополнением будут выдаваться бесплатно сроком на 5 лет.
В пресс-службе мэрии добавили, что транспортные карты для школьников оформляются через учебные заведения. Уже принято более 27 тысяч заявлений от родителей учащихся.
Приобрести общегражданские транспортные карты можно будет в агентской сети, которую организуют поставщиком по контракту. Точки продажи и пополнения карт будут размещены на сайте администрации, в СМИ и на сайте МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».
Напомним, в Калининграде с 1 июля начнет действовать система электронного проезда на общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU