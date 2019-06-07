2019-06-07T10:55:22+03:00
Общество

В Калининграде начался прием заявлений на получение льготных электронных проездных

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде начался прием заявлений на выдачу транспортных карт с электронным кошельком для льготных категорий граждан. Об этом сообщила директор Центра организации пассажирских перевозок Ольга Думанская.

По ее словам, заявления принимают все 7 киосков по продаже проездных билетов, а так же Центр организации пассажирских перевозок на Гагарина, 103. Льготные карты с ежемесячным пополнением будут выдаваться бесплатно сроком на 5 лет.

В пресс-службе мэрии добавили, что транспортные карты для школьников оформляются через учебные заведения. Уже принято более 27 тысяч заявлений от родителей учащихся.

Приобрести общегражданские транспортные карты можно будет в агентской сети, которую организуют поставщиком по контракту. Точки продажи и пополнения карт будут размещены на сайте администрации, в СМИ и на сайте МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок».

Напомним, в Калининграде с 1 июля начнет действовать система электронного проезда на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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