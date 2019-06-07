В Черняховске создадут транспортно-логистический центр

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-07T11:00:13+03:00

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Региональные власти и инвестор создадут в Калининградской области транспортно-логистический центр Соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Логистический центр разместится на территории индустриального парка Черняховск и будет предназначен для перегрузки транзитных контейнеров с колеи российского стандарта (1520 мм) на европейскую (1435 мм) и в противоположном направлении. Его перерабатывающая способность должна составить не менее 500 тысяч TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) в год.

- Железнодорожный транзит является одним из важнейших и самых перспективных направлений для транспортного комплекса региона. Это подтверждает уже успешный опыт перевозки грузов в составе контейнерного поезда из Европы через Черняховск в Калининградской области в Китай. Мы рады, что к этой работе теперь уже в статусе нашего официального партнера присоединяется крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, – заявил губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU