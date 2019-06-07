2019-06-07T11:19:29+03:00
Происшествия

«Заминировавшую» аэропорт калининградку оштрафовали на 100 тысяч рублей

Женщина призналась, что когда позвонила по номеру «112» и сообщила о якобы заложенной в «Храброво» бомбе, была сильно пьяна
Игорь ОРЕХОВ
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Гурьевский районный суд постановил приговор в отношении калининградки, которая 17 марта «заминировала» аэропорт «Храброво».

На телефонный звонок по номеру «112» все службы отреагировали должным образом. Однако никакой бомбы в итоге так и не нашли. Тогда принялись за розыски звонившей, завершившиеся успешно.

Подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась, попросив рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без проведения судебного следствия. Явно надеясь, что, как положено по закону, назначенное наказание не превысит две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Впрочем, гособвинитель не возражал.

- К смягчающим обстоятельствам отнесены признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование расследованию, принесение извинения за свои действия, - прокомментировали в пресс-службе Гурьевского райсуда. - Обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге «телефонная террористка» должна будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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