В Калининграде 70-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-07T11:29:26+03:00

По предварительной информации, пенсионерка не удержалась на ногах, когда водитель резко затормозил

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Следовавший днем 6 июня по улице Емельянова со стороны Большой окружной направлении поселка Луговое автобус неожиданно резко затормозил. Одной из находившихся в салоне пассажирок – 70-летней горожанке не удалось сохранить равновесие. Пенсионерка упала, получив телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоиснпекцуии выясняют, что заставило 57 - летнего водителя транспортного средства применить экстренное торможение.

ИСТОЧНИК KP.RU