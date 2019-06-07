2019-06-07T11:29:26+03:00
Происшествия

В Калининграде 70-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы

По предварительной информации, пенсионерка не удержалась на ногах, когда водитель резко затормозил
Игорь ОРЕХОВ
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Следовавший днем 6 июня по улице Емельянова со стороны Большой окружной направлении поселка Луговое автобус неожиданно резко затормозил. Одной из находившихся в салоне пассажирок – 70-летней горожанке не удалось сохранить равновесие. Пенсионерка упала, получив телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоиснпекцуии выясняют, что заставило 57 - летнего водителя транспортного средства применить экстренное торможение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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