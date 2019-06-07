В Калининграде 70-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы
По предварительной информации, пенсионерка не удержалась на ногах, когда водитель резко затормозил
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Следовавший днем 6 июня по улице Емельянова со стороны Большой окружной направлении поселка Луговое автобус неожиданно резко затормозил. Одной из находившихся в салоне пассажирок – 70-летней горожанке не удалось сохранить равновесие. Пенсионерка упала, получив телесные повреждения.
Сотрудники Госавтоиснпекцуии выясняют, что заставило 57 - летнего водителя транспортного средства применить экстренное торможение.
ИСТОЧНИК KP.RU