В Калининграде пенсионер на скутере попал под «Мерседес»
Водительских прав 63-летний обладатель двухколесного транспортного средства не имел
Один из водителей ехал неправильно, другой вообще не должен был ехать.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Как это ни печально, в том, что на улице Калининграда автомобиль в очередной раз наехал на скутер, ничего необычного нет. Все произошло около восьми часов вечера 6 июня у дома номер 208 по Московскому проспекту.
Из подробностей: водитель «Мерседеса» выполнял левый поворот, не убедившись предварительно в безопасности совершаемого маневра. Двухколесным «Балт-моторсом» управлял 63-летний байкер. Хотя прав на управление транспортными средствами пенсионер не имел.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU