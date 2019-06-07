В Калининграде пенсионер на скутере попал под «Мерседес»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-07T11:37:46+03:00

Один из водителей ехал неправильно, другой вообще не должен был ехать. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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Как это ни печально, в том, что на улице Калининграда автомобиль в очередной раз наехал на скутер, ничего необычного нет. Все произошло около восьми часов вечера 6 июня у дома номер 208 по Московскому проспекту.

Из подробностей: водитель «Мерседеса» выполнял левый поворот, не убедившись предварительно в безопасности совершаемого маневра. Двухколесным «Балт-моторсом» управлял 63-летний байкер. Хотя прав на управление транспортными средствами пенсионер не имел.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU