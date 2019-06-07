2019-06-07T11:37:46+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионер на скутере попал под «Мерседес»

Водительских прав 63-летний обладатель двухколесного транспортного средства не имел
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Один из водителей ехал неправильно, другой вообще не должен был ехать.Один из водителей ехал неправильно, другой вообще не должен был ехать.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Как это ни печально, в том, что на улице Калининграда автомобиль в очередной раз наехал на скутер, ничего необычного нет. Все произошло около восьми часов вечера 6 июня у дома номер 208 по Московскому проспекту.

Из подробностей: водитель «Мерседеса» выполнял левый поворот, не убедившись предварительно в безопасности совершаемого маневра. Двухколесным «Балт-моторсом» управлял 63-летний байкер. Хотя прав на управление транспортными средствами пенсионер не имел.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, в результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде откроется бесплатная выставка фотографий участников Первой мировой войны
Калининградец поджег дверь своей бывшей жены в коммунальной квартире
В Мамоново отремонтируют четыре улицы
Калининградский зэк выманил у заочной знакомой больше 80 тысяч рублей
В Калининградской области вводят особый режим движения для движения грузовиков
В субботу в Светлогорске закроют для прогулок часть нового променада
Отказавшемуся вернуть переведенную ему валюту калининградцу грозит срок
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключено электричество
В Калининграде 70-летняя пассажирка автобуса упала и получила травмы
«Заминировавшую» аэропорт калининградку оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Черняховске создадут транспортно-логистический центр
В Калининграде начался прием заявлений на получение льготных электронных проездных
В Калининграде 12-летнего мальчика обворовали другие подростки
Руководитель СК Леденев хочет взыскать с Рудникова 3 млн рублей за моральный вред
КЖД назначит дополнительные электрички к морю на следующей неделе
В Калининграде пассажир обокрал водителя такси
Спортсмены из Калининграда и Гусева попали в состав сборной России на Европейские игры 2019
Под Калининградом неизвестные расстреляли три стационарных радара
Под Калининградом гадалка присвоила золотые украшения продавщицы магазина
Приговор Игорю Рудникову и Александру Дацышину огласят 17 июня
Патриарх Кирилл впервые провел службу в кафедральном соборе Черняховска
В Калининграде откроется завод по производству нефтепромыслового оборудования
В поликлинике на Генделя продлили режим работы для удобства прохождения диспансеризации
Власти советуют калининградцам не ездить по ул. Гостиной из-за ремонта
Сегодня вечером в Калининградской области ожидаются грозы с градом
Авиакомпания AZUR air откроет регулярные рейсы из Калининграда в Анталью
В Калининграде мошенник орудовал под видом… наркоторговца
Калининградец обворовал несколько десятков трансформаторных подстанций