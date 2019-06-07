В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключено электричество

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-07T12:03:09+03:00

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В Калининграде в пятницу, 7 июня, без электричества останутся дома на следующих улицах:

- ул. Свободная 17-25а, 23а, 34 (д/сад № 1)

ул. Д. Донского 2, 9 (д/сад № 100)

ул. Гостиная 5-7, 9 (д/сад № 71), 10-20, 22-28а

пр-т Мира 15 – с 9.00 до 18.00;

- ул. проф. Баранова 36 (ДФК «Динамо»), 43 (учебный корпус «КГТУ»), 43а, 45

Горсвет ПП-608 ул. проф. Баранова-ул. Черняховского-пл. Победы

ул. Черняховского 1-5, 3б, 7

ул. Иванникова 18 – с 9.00 до 20.00. В это же время не работает светофор на перекрёстке ул. Горького-ул. Черняховского – будьте бдительны и предупредительны!

- пр-т Победы 91 – с 9.00 до 18.00;

- ул. Менделеева 14 – с 9.00 до 18.00;

- ул. Попова 3 (шк.-интернат № 1), Ал. Невского 214 к.2, 219, 221, 223, 225, 227, 231 (автошкола), 237, 239 к.2, 241, 253, ул. Смирнова 1, 4г, 4-я Б. Окружная 48, 52, 56-60, 60а, 60б, 62, 62а, 62б, 64, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 68г, 70, 70а, 70б, 70в, 72, 72а, 72б, ул. Попова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, ул. Смирнова 1, 2, 2а, 3, 4а, 4б, 4е, 6, 6а, 11, пер. Крылова 1а, 1б – с 14.30 до 18.00;

- ул. Гагарина 2-10, 14, 15, 16, 19-39, 47-53, ул. Стрелецкая 1-5, 2-6, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 25б, 25в, 27, 29 – с 9.00 до 18.00.

Не будет работать и светофор ул. Гагарина 10 – также с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU