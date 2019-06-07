Отказавшемуся вернуть переведенную ему валюту калининградцу грозит срок

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-07T12:04:41+03:00

Оператор платежной системы ошиблась и направила 900 долларов США на другой банковский счет

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Когда на его банковский счет вдруг «упали» 900 – и даже не рублей, а долларов США, 42-летний житель Калининграда сначала сильно удивился. Поскольку ниоткуда не ждал никаких поступлений. Но потом мужчина еще более сильно обрадовался, посчитав все подарком судьбы.

Увы, вскоре счастливцу позвонили представители оператора популярной платежной системы: оказалось, их сотрудница ошиблась и отправила перевод не по нужному адресу. Однако на просьбу вернуть деньги, калининградец отмахнулся – мол, что пропало, то пропало, смиритесь, господа банкиры. Но господа смириться не пожелали и обратились за содействием к полиции.

В ОМВД РФ по Ленинградскому району возбудили уголовное дело по признакам статьи УК России «Кража». И такой подарок грозит горожанину уже двумя годами «зоны».

«Деньги ваши – будут наши» (с).

ИСТОЧНИК KP.RU