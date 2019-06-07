В субботу в Светлогорске закроют для прогулок часть нового променада

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-07T12:38:16+03:00

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В субботу, 8 июня, в Светлогорске пройдет празднование Дня города и открытие курортного сезона. Главная сцена –разместится у солнечных часов «Зодиак» на променаде.

- В этот день участок старого променада от скульптуры «Нимфа» до середины нового променада будет закрыт для прогулок с 10:00 до 00:00. Администрация приносит свои извинения за временные неудобства, - сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

ИСТОЧНИК KP.RU