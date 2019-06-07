В Калининградской области вводят особый режим движения для движения грузовиков
С 17 июня по 15 сентября в Калининградской области на отдельных участках региональных дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, будет ведено вводится летнее ограничение движения для большегрузного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ограничение будет вводиться в дневное время суток при превышении температуры воздуха +32°C. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение только в ночное время с 21 часа до 9 часов утра.
Временные ограничения не будут распространяться на пассажирские автобусные перевозки, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при аварийно-восстановительных и ремонтных работах.
Ознакомиться со списком автодорог, на которых вводится летнее ограничение, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU