2019-06-07T13:06:01+03:00
Общество

В Калининградской области вводят особый режим движения для движения грузовиков

Виктор Сергеев
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С 17 июня по 15 сентября в Калининградской области на отдельных участках региональных дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, будет ведено вводится летнее ограничение движения для большегрузного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ограничение будет вводиться в дневное время суток при превышении температуры воздуха +32°C. В этом случае тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение только в ночное время с 21 часа до 9 часов утра.

Временные ограничения не будут распространяться на пассажирские автобусные перевозки, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий и транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при аварийно-восстановительных и ремонтных работах.

Ознакомиться со списком автодорог, на которых вводится летнее ограничение, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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