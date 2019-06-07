2019-06-07T13:07:35+03:00
Происшествия

Калининградский зэк выманил у заочной знакомой больше 80 тысяч рублей

С молодой женщиной отбывающий срок за тяжкое преступление уголовник переписывался в интернете
Игорь ОРЕХОВ
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Летом прошлого года некая калининградка познакомилась в интернете с обаятельным молодым человеком. Когда виртуальные отношения вот-вот должны были перерасти в реальные, новый друг вдруг пожаловался на финансовые затруднения. И попросил одолжить ему немного денег, переведя их на кредитную карту его бабушки.

По идее, уже одно это обстоятельство должно было насторожить женщину. Но та послушно выполнила просьбу. Потом еще одну. И еще одну… В общей сложности отправив с июня по ноябрь фактически в неизвестность 82 500 рублей. Пока, наконец, выяснилось, что избранник на самом деле по приговору Калининградского гарнизонного военного суда отбывает срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. И всего лишь использовал «заочницу» в своих корыстных интересах. К тому же, парень имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Теперь за уголовника взялся уже гражданский – Гвардейский районный суд. Который квалифицировал действия интернет-знакомого как мошенничество, «т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Как сообщили в пресс-службе, подсудимый был признан виновным. К назначенному наказанию было частично присоединено еще не отбытое, и по совокупности мошенник получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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